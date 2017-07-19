هاني الظفيري

كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن عدد القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر التي احالتها الى النيابة العامة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 6 قضايا بواقع قضيتين في 2015 و3 قضايا في 2016 وقضية واحدة خلال العام الحالي، مشيرا الى انه تمت احالة 14 متهما على خلفية تلك القضايا الى النيابة فيما بلغ عدد ضحايا هذه الجرائم 17 ضحية. ودعت الادارة العامة للمباحث الجنائية وعبر كتاب وجهه مديرها العام اللواء محمد الشرهان الى مدير ادارة العلاقات العامة في الداخلية العميد عادل الحشاش إلى وضع لوحات توعوية باللغات الانجليزية والعربية والفرنسية والفلبينية والاوردو للتعريف بالقانون 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك لتوضيح حقوق وواجبات المواطن والوافد والمحاذير التي يجب اتخاذها.

وأوصى كتاب الشرهان بأن توضع تلك اللوحات التوعوية في الأماكن العامة، مقترحة صالة الوصول بالمطار ومراكز خدمة المواطنين والادارة العامة للهجرة، ووزارة الشؤون بالإضافة الى المستشفيات العامة، والاسواق التجارية، التي تشهد اقبالا من المواطنين والمقيمين.