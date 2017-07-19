سعود يوسف

شهدت مناطق حولي والصليبية والوفرة خلال اليومين الماضيين 3 قضايا تحطيم مركبات وسرقة محتوياتها.ففي القضية الاولى تقدمت مواطنة الى مخفر النقرة وأبلغت عن قيام مجهول بإتلاف مركبتها خلال توقفها في مواقف مجمع تجاري شهير وسرق منها مبلغا ماليا وحقيبة المبلغة، وافادت المواطنة بأنه تم تحطيم زجاج المركبة وإحداث خدوش بها. وفي منطقة الصليبية، أبلغ مواطن مخفر شرطة القيروان بأن مركبته الفارهة تحطم زجاجها من قبل مجهول وسرق محتوياتها وسجلت قضية وأحيلت الى جهة الاختصاص.

اما في الوفرة فقد ابلغ وافد آسيوي مخفر المنطقة بسرقة مركبته وهي متوقفة امام منزله من قبل مجهول، وأحيل البلاغ الى جهة الاختصاص.