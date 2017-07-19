عبدالهادي العجمي

تسببت بقعة زيت على طريق الوفرة باتجاه مدينة الكويت في انزلاق وانقلاب مركبة وإصابة قائدها، كما انزلقت مركبة أخرى لكن قائدها استطاع السيطرة عليها.

كما توفي مواطن من مواليد 1988 في حادث تصادم ثلاثي على طريق الفحيحيل باتجاه النويصيب. وكان بلاغ ورد من غرفة العمليات الى مخفر الرقة بوقوع حادث تصادم بين رباعية يقودها مواطن وشاحنة انشاءات يقودها وافد هندي وثالثة صالون بقيادة وافد مصري، فانتقلت الى موقع البلاغ دوريات المخفر والمرور، حيث شوهدت جثة المواطن التي تم تسليمها الى الطب الشرعي، فيما أصيب الوافدان وتم علاجهما بواسطة الطوارئ الطبية.

من جهة أخرى، أصيب مواطن ووافد هندي في حادث تصادم ثنائي وانقلاب وقع على طريق الشيخ جابر الأحمد باتجاه العبدلي عند الكيلو 39، وكان المواطن على متن رباعية فيما كان الهندي يقود «وانيت».