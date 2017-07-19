عبدالكريم أحمد
أصدرت دائرة جنح التجارة والجمركية الرابعة بالمحكمة الكلية حكما بتغريم مواطنة 500 دينار لقيامها بسب وقذف «فاشينيستا» والمساس بكرامتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتتلخص وقائع الدعوى فيما أبلغت به وكيلة المجني عليها المحامية بشاير جعفر بأن المتهمة صاحبة الحساب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قامت بكتابة ونشر التغريدات المبينة بالأوراق على الحساب سالف الذكر، وهو ما من شأنه المساس بسمعتها وكرامتها، وكان ذلك على مرأى عدد من متابعي ذلك الحساب المتاح الدخول إليه للآخرين، ما سبب لموكلتها أضرارا نفسية.