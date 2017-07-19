آلاء خليفة

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الصادر من عميد كلية التربية بإغلاق التحويل الخارجي لبعض التخصصات في كلية التربية ومايترتب على ذلك من آثار، والزامه بتحويل اطالب الى الكلية وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وتلخص الوقائع بأن الطالب كان مقيدا بكلية الآداب في جامعة الكويت لعام 2015 وحاصلا على معدل عام 3.55، واجتاز 33 وحدة دراسية ما يجعله مجتازا لشروط التحويل من الآداب إلى التربية في الجامعة، لكنه فوجئ بقرار صادر من عميد كلية التربية يقضي بإغلاق التحويل الخارجي لبعض التخصصات في كلية التربية، وهو قرارمخالف لقواعد التحويل بين الكليات. وأقام المحامي عبد الكريم الكندري دعوى قضائية موكلا عن ولى أمر الطالب ضد كل من وكيل وزارة التعليم العالي ومدير جامعة الكويت وعميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت وعميد كلية التربية بصفتهم.