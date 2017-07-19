عبدالكريم أحمد

ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز قرار وزارة الصحة الصادر في شهر ديسمبر العام الماضي بإحالة مدير منطقة الأحمدي الصحية د.عبداللطيف السهلي إلى التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار وحكمت باعتبار القرار كأن لم يكن، وبذلك يعود السهلي إلى منصبه السابق.

وذكر وكيل السهلي المحامي نواف الفزيع في تصريح لـ«الأنباء» أن الحكم أكد صحة دفعه بشأن انطباق الشروط على موكله باستثناء فئات عدة من قرار الإحالة للتقاعد لمن تجاوزوا الثلاثين عاما في الخدمة.

وأشار الفزيع إلى أن الحكم بمنزلة بشرى خير لـ 13 شخصا تظلموا وأقاموا دعاوى لديه ضد قرار الإحالة للتقاعد والذي شمل ما يقارب الـ 75 شخصا.