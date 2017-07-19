في اطار جهود الادارة العامة للجمارك لمنع تهريب الممنوعات بشتي صورها الي داخل البلاد أحبط رجال جمارك ادارة الجمرك الجوي مراقبة التفتيش والأستيداع محاولة تهريب مايقارب 3200 من الحبوب المخدرة قادمة عبر البريد السريع عبارة عن عدد ٣ حقائب سفر مخبأ بها الحبوب المخدرة بطريقة سرية ، وتؤكد الادارة العامة للجمارك أنها كانت وستظل بإذن الله السد المنيع والعين الساهرة على كافة منافذ البلاد الجمركية الجوية والبحرية والبرية لحماية أمن البلاد من أي محاولة تهريب لأي من المواد الممنوع دخولها البلاد وعلى رأسها آفة المخدرات ، هذا وقد تم إحالة المتهم مع المضبوطات الى جهة الأختصاص.