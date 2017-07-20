جاسم التنيب ـ أمير زكي - مشاري المطيري ـ عبدالكريم أحمد

استنفرت أجهزة وزارة الداخلية على أكثر من صعيد لتسريع عملية ضبط المحكومين الهاربين في قضية خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار قبل صدور حكم «التمييز».



وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «الأنباء» ان الأجهزة بدأت بنصب نقاط التفتيش المزودة بصور المحكومين، لافتة الى تعميمهم أسماء وصور الهاربين على جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.



وكانت «الداخلية» حذرت أمس المواطنين والمقيمين من التستر على الهاربين أو مساعدتهم على الفرار تجنبا للمساءلة القانونية.



ودعت إلى التعاون مع رجال الأمن والتقدم بأي معلومات بشأن المحكومين في القضية والتواصل على هاتف الطوارئ رقم (112) أو مع أقرب مخفر شرطة، وذلك بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجود المحكومين داخل البلاد طبقا للسجلات الرسمية للمنافذ.



كما حذرت من التستر على المحكومين، مبينة ان المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء نصت على ان «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمرا بالقبض أو أعانه بأي طريقة كانت على الفرار يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» داعية الجميع إلى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.

وفي مزيد من التفاصيل فقد أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الامن والتقدم بأية معلومات بشأن المحكومين المنشورة صورهم واسماؤهم وذلك عن طريق الاتصال بهاتف الطوارئ 112 أو التواصل مع اقرب مخفر شرطة بالمنطقة بعد تثبت الأجهزة الأمنية من وجودهم داخل البلاد وفقا للسجلات الرسمية للمنافذ..

جاء ذلك في بيان اعلنته الداخلية امس بهدف إنفاذ حكم محكمة التمييز الصادر في القضية رقم «302/2016» بشأن ما يسمى بخلية العبدلي ونظرا لتواري المحكومين عن الأنظار.

وقالت الوزارة في بيانها إن المادة 132 من القانون رقم 16 لسنة 1960 من قانون الجزاء تنص على أن كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا صادرا في حقه أمر بالقبض، أو اعانه بأية طريقة كانت على الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، داعية الجميع الى التعاون لما يدعم أمن الوطن وأمان المواطنين.من جهته، أوضح أستاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت د.منصور العتيبي أن القانون لا يلزم هؤلاء بالمثول أمام المحكمة.

وعلل العتيبي رأيه بسبب حصول المتهمين على أحكام براءة من محكمة الاستئناف وبالتالي من يقوم بالطعن على الحكم الاستئنافي بهذه الحالة هي النيابة العامة وليس المتهمون على اعتبار أن القانون يشترط على المتهم المدان بحكم الاستئناف تنفيذ الحكم قبل تقديم الطعن أمام محكمة التمييز.

عبدالرضا حيدر دهقان المتهم: عبدالرضا حيدر دهقان



الجنسية: ايراني وصف التهم: * ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة. الحكم: اعدام عما أسند اليه.

هاشم حسين رجب حسن علي المتهم: هاشم رجب حسن علي الجنسية: كويتي وصف التهم: * ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة واسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة. * تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الاسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة. * حاز واحرز مفرقات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها. * حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها. * حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة. * حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة. الحكم: الحبس 15 سنة عما اسند اليه.

محمد حسن الحسيني المتهم: محمد حسن الحسيني الجنسية: كويتي وصف التهم: * ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة. * تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الاسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة. * حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها. * حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة. * حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة. * حاز واحرز اجهزة اتصالات «تنصت - لاسلكية» من دون ترخيص من الجهة المختصة. الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.

محمد جعفر عباس حاجي المتهم: محمد جعفر حاجي



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



*ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي (جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر) وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق أغراض غير مشروعة.



* حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.



* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز أجهزة اتصالات (تنصت ـ لاسلكية) من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.

عباس عبدالله الموسوي

المتهم: عباس عبدالله الموسوي



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة واسلحة ودخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الاسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



* حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز واحرز ذخائرمن دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.

عبدالمحسن حسين الشطي

المتهم: عبدالمحسن حسين الشطي



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي (جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر) وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق أغراض غير مشروعة.



* حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.



* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز أجهزة اتصالات (تنصت ـ لاسلكية) من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما أسند اليه.



حسين جمعة محمد الباذر



المتهم: حسين جمعة محمد الباذر



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



*تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الاسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



* حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز أجهزة اتصالات «تنصت - لاسلكية» من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.



يوسف حسن غضنفري

المتهم: يوسف حسن غضنفري



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي (جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر) وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق أغراض غير مشروعة.



* حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.

* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.



مهدي محمد الموسوي

المتهم: مهدي محمد الموسوي



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



* حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.



عيسى جابر عبدالله باقر

المتهم: عيسى جابر عبدالله باقر



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة واسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الاسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



*حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما أسند اليه.

مصطفى عبدالنبي بدر خان

المتهم: مصطفى عبدالنبي بدر خان



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي (جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر) وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق أغراض غير مشروعة.



* حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



*حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.



* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز أجهزة اتصالات (تنصت ـ لاسلكية) من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما أسند اليه.



جعفر حيدر حسن جمال



المتهم: جعفر حيدر حسن جمال



الجنسية: كويتي

وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



*حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما اسند اليه.



حسن أحمد العطار

المتهم: حسن أحمد العطار



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي (جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر) وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق أغراض غير مشروعة.



* حاز وأحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



*حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها.



* حاز وأحرز أسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز وأحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 10 سنوات عما أسند اليه.



حسن علي حسن جمال

المتهم: حسن علي حسن جمال



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة واسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



*حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



باسل حسين علي الدشتي

الحكم: الحبس 5 سنوات عما اسند اليه.



المتهم: باسل حسين علي الدشتي



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة واسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



علي عبدالكريم عبدالرحيم

الحكم: الحبس 5 سنوات عما اسند اليه.



المتهم: علي عبدالكريم عبدالرحيم



الجنسية: كويتي



وصف التهم:



* ارتكب عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة اراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر» وتدرب على استعمالها بقصد استخدامها في اعمال غير مشروعة.



* تلقى تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهو يعلم ان من يدربه ويمرنه يقصد من ذلك الاستعانة به في تحقيق اغراض غير مشروعة.



*حاز واحرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها.



* حاز واحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها او احرازها.



* حاز واحرز اسلحة نارية من دون ترخيص من الجهة المختصة.



* حاز واحرز ذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة.



الحكم: الحبس 5 سنوات عما اسند اليه.

العتيبي لـ «الأنباء»: القانون لا يشترط المثول أمام «التمييز» إذا حُكِمَ بالبراءة من «الاستئناف»

عبدالكريم أحمد

بشأن وجوب مثول المتهمين المتوارين أمام هيئة محكمة التمييز خلال جلسة النطق بالحكم من عدمه، أوضح أستاذ القانون الجزائي بجامعة الكويت د.منصور العتيبي أن القانون لا يلزم هؤلاء بالمثول أمام المحكمة.

وعلل العتيبي رأيه بسبب حصول المتهمين على أحكام براءة من محكمة الاستئناف وبالتالي من يقوم بالطعن على الحكم الاستئنافي بهذه الحالة هي النيابة العامة وليس المتهمون، على اعتبار أن القانون يشترط على المتهم المدان بحكم الاستئناف تنفيذ الحكم قبل تقديم الطعن أمام محكمة التمييز.

الطبطبائي ينسق لدورة برلمانية طارئة.. والمطير والعدساني يهددان بالاستجواب

موسى أبوطفرة ـ رشيد الفعم - بدر السهيل

أعلن النائب د.وليد الطبطائي أنه يعكف حاليا على التنسيق مع بعض النواب ومنهم النائبان محمد المطير ومحمد هايف لصياغة طلب عقد دورة برلمانية طارئة لمجلس الأمة.

وقال الطبطبائي ان طلب عقد الدورة الطارئة سيكون متعلقا بقضية خلية العبدلي والموقف من إيران وحزب الله. من جانبه، قال النائب محمد المطير تعليقا على بيان وزارة الداخلية: إن ما حدث هو تسيب أمني لا مثيل له لأشخاص ينتمون لخلية إرهابية تحت المحاكمة ليس عليهم أي رقابة أمنية ولا أي رصد أو متابعة، وهذا لا يحصل حتى في دولة الواق واق.

وأضاف المطير: كيف سنشعر بالأمان في ظل هذا التسيب من الحكومة وتناقض الأفعال. وزاد بقوله: ان شبابا يبدون رأيا مخالفا لرأي الحكومة يرصدون ويتم التجسس عليهم ويسجنون، أما خلية ارهابية أعضاؤها تحت المحاكمة ويمتلكون أسلحة وقنابل فتاكة يسرحون ويمرحون بدون أي رصد أو رقابة.

ووجه المطير رسالة للحكومة: هذا تخاذل، فإما ان تقدموا استقالتكم الآن لاننا لم نعد نشعر بالأمان وإلا فان استجواب رئيس الحكومة قادم، وكتاب عدم التعاون قادم، وعلى كل عضو بمجلس الأمة ان يتحمل مسؤوليته، مؤكدا ان الوضع لم يعد يحتمل اكثر من ذلك. وعلى صفحته بـ «تويتر» قال النائب رياض العدساني: القبض على الهاربين المنتمين إلى خلية العبدلي مع محاسبة كل من تخاذل وساهم في هروبهم أو استجواب وزير الداخلية.. رفعت الأقلام وجفت الصحف.