أخمد رجال الإطفاء حريقا نشب مساء أول امس في مستودع يضم مواد كيماوية تستخدم للتنظيف يقع على طريق الدائري السابع، وكان مركز عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقى بلاغا مساء أول امس وهرعت فرق إطفاء مراكز كبد والإسناد والعارضية وصبحان ومبارك الكبير والسالمية الجنوبي وكاظمة، وتبين ان المساحة الكلية لموقع الحادث تبلغ ٢٠ ألف متر مربع، التهم الحريق منها ما يقارب ٢٠٠٠ متر مربع، وبذل رجال الإطفاء جهودا كبيرة لعزل الحريق عن باقي أجزاء المستودع.
قاد فرق الإطفاء نائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير إطفاء محافظة الفروانية بالإنابة ورؤساء المراكز المشاركة، ويجري حاليا التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.