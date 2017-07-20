محمد الدشيش

اعلن نائب المدير العام للادارة العامة للإطفاء لشؤون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء مهندس خالد التركيت عن بدء إجراءات قبول دفعة جديدة من المتقدمات لدورة رقيب مفتش وقاية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء التركيت في مركز اعداد رجال الإطفاء في منطقة السالمية لبدء اجراءات القبول والوقوف على شروط القبول من طول ووزن، وقال التركيت انه عقد قبل يومين لقاء تنويريا للمتقدمات للتعريف بالدورة والدراسة والشهادة المتوقع حصولهن عليها والمسمى الوظيفي لهن بعد التخرج.

وذكر التركيت ان المتقدمات للدورة سوف يخضن مقابلات شخصية مع لجنة مشتركة تضم ممثلين من الادارة العامة للاطفاء ومعهد الشرطة النسائية بأكاديمية سعد العبدالله والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بهدف الوقوف على امكانيات المتقدمات وقدراتهن الشخصية، وبعدها سوف يتم اعلان اسماء المقبولات بالدورة والمتوقع ألا يزيد عددهن عن 30 متدربة بحد أقصى، مشيرا الى ان الدراسة سوف تبدأ اوائل سبتمبر المقبل بنظام الفصلين الدراسيين في معهد الشرطة النسائية بمنطقة خيطان على ان يتم إلحاقهن بعدها بدورة متخصصة تنظمها الادارة العامة للاطفاء في مجال الوقاية من الحريق بهدف تأهيلهن للعمل في قطاع الوقاية كمفتشات.