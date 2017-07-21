عبدالكريم أحمد

أمرت النيابة العامة بحجز المحامي (هـ. ح) الذي ادعى وجود قيادي بوزارة الصحة من أصل بنغالي، على أن يعرض عليها مجددا الأحد المقبل.

ونقل مصدر لـ «الأنباء» أن وكيل النيابة واجه المتهم بتهمة إشاعة أخبار كاذبة غير أنه أنكر الاتهام، مدعيا أن معلومات سرية وصلت إليه بهذا الشأن وأثارها للصالح العام.

وكان المحامي قال فيها في تغريدات: الأيام المقبلة «ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزور، ويعمل في مستشفى الصباح.

وأضاف «ان البنغالي استبدل صورته بصورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا عام 1982 (لم يذكر اسمه)، بصورته الشخصية».

وبحسب ما ذهب إليه المحمي فإن البنغالي المزور استطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة، مشيرا إلى