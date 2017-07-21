الإطفائيون عزلوا اليخت المحروق حتى لا تتمدد النيران

أحمد خميس - محمد الدشيش

تمكن رجال 4 مراكز اطفاء من السيطرة على حريق يخت حجمه 60 قدما في مرسى سوق شرق، وقالت الادارة العامة للإطفاء في بيان لها انها تلقت مساء امس الاول بلاغا عن اندلاع حريق في يخت وعلى الفور تم الإيعاز الى مراكز الشويخ للإنقاذ البحري والسالمية للإنقاذ البحري والهلالي، ليتم عزل اليخت عن باقي اليخوت المجاورة حتى لا يمتد الحريق لها وعملت على مكافحة الحريق بالماء والفوم نظرا لصعوبة اطفاء مادة الفيبر التي تستخدم في صناعة اليخوت.

من جهة اخرى، سيطرت 4 مراكز على حريق شب في سكن للعزاب بمنطقة خيطان، وبحسب مصدر في الاطفاء فأن المخالفات التي وجدت في السكن تسببت في امتداد السنة اللهب من الطابق الارضي حتى الطابق الثالث.