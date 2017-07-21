أحمد خميس

وضعت خادمة آسيوية تحت التحفظ في مستشفى الجهراء تمهيدا للتحقيق معها والوقوف على هوية شخص أقامت معه علاقة محرمة أثمرت عن حمل سفاح.

وقال مصدر أمني إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بشأن حالة ولادة في منطقة القصر، وتبين ان خادمة آسيوية عزباء وضعت مولودا في منزل كفيلها وعليه تم استدعاء إسعاف لتقديم الإسعافات لها خاصة أنها أصيبت بنزيف خلال عملية التوليد الذاتي الذي أقدمت عليه خشية اكتشاف أمرها.

من جهة أخرى، ابلغ محقق مستشفى الجهراء مخفر شرطة النعيم أن رجال الإسعاف احضرت اول من امس شخصا مجهول الهوية وفاقدا للوعي.

وذكر التقرير الطبي الصادر عن المستشفى انه بالكشف عن المريض تبين وجود جرح بالذقن وتورم حول العين اليسرى وجروح بالساعد الأيسر، وأدخل العناية المركزة، وأحيلت الواقعة إلى جهة التحقيق للبحث عن ملابساتها ومعرفة هوية المريض.