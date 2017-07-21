أحمد خميس

تقدمت مواطنة تعمل في وزارة الداخلية ببلاغ الى مخفر شرطة الزهراء متهمة خادمتها الفلبينية بالاعتداء عليها بالضرب هي وامها على حسب قولها وارفقت المبلغة في ملف القضية تقريرا طبيا يؤكد ما ذهبت اليه في بلاغها، وقال مصدر امني ان مواطنة من مواليد 1991 تقدمت الى مخفر الزهراء وقالت انها تعمل في وزارة الداخلية وان خادمة تعمل لديها من مواليد 1975 اعتدت عليها بالضرب واحضرت تقريرا طبيبا صادرا عن مستشفى مبارك وجاء فيه وجود رضات على الرقبة والكتفين والمعصم الايسر، وسجلت قضية بتصنيف «اعتداء بالضرب» برقم 160/2017 جنوب السرة.

وذكرت المبلغة ان الفلبينية المدعى عليها لاذت بالفرار الى جهة غير معلومة. من جهة اخرى قدم وافد هندي بلاغا الى مخفر ميدان حولي اتهم فيه مجهولا بالاعتداء عليه بالضرب وسجلت قضية احيلت الى جهة الاختصاص.