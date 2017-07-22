أمير زكي ـ محمد الدشيش



تمكن رجال جمارك الشحن الجوي بمطار الكويت الدولي بالتعاون مع قطاع البحث والتحري الجمركي من ضبط مجموعة من القفازات اخفي بها بطريقة مبتكره واحترافية نحو «كيلو وربع من الهيروين» قادمة من احدى الدول الآسيوية، وتمت إحالة المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.

وأعرب مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي الذي تواجد بمكان الضبطية فور ضبطها للاشراف والمتابعة عن شكره الى رجال جمارك الشحن الجوي على إحباطهم هذه الكمية من المواد المخدرة، موضحا انه بمجرد إخطاره بالضبطية حرص على التواجد بين اخوانه المفتشين ليشكرهم ويثني على جهودهم، خاصة انها تأتي في إطار ضبطيات متلاحقة.

وأوضح المستشار الجلاوي ان الضبطية تم إحباطها بجهد بشري 100% ودون مساعدات من الأجهزة التقنية، بل شهدت تعاونا بين قطاعات الجمارك «جمارك الشحن الجوي والبحث والتحري الجمركي»، لافتا الى ان طريقة التهريب تعد حديثة وسيكون لها صدى خلال الفترة المقبلة.

واشار الى ان الادارة العامة للجمارك بصدد ابلاغ اخوانهم في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يلتزموا الحيطة والحذر ليتم احباط أي محاولة تهريب مشابهة، مبينا في الوقت ذاته ان طريقة اخفاء المواد المخدرة «الهيروين» في هذه الضبطية لم تمر في السابق على اخواننا في الجمارك، مضيفا ان المهربين اتبعوا طريقة تقنية في إعداد هذه القفازات بطريقة احترافية- اي أعدت داخل مصنع وليس يدويا- ومبتكرة، لكن يقظة رجال الجمارك كانت لهم بالمرصاد، واثنى على التعاون ما بين قطاع المنافذ الجمركية وقطاع البحث التحري الجمركي في مثل هذه الضبطيات وغيرها.

وعلى صعيد آخر، أعلن المستشار جمال الجلاوي انه بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات للنظر في قيمة المكافآت التي تصرف لرجال الجمارك نتيجة تلك الضبطيات، فضلا عن إيجاد آلية بسرعة صرفها، وأضاف قائلا: انتظروا أخبارا سارة خلال الفترة المقبلة.

واختتم المستشار الجلاوي تصريحه مجددا شكره لرجال الجمارك كونهم خط الدفاع الاول لحماية البلاد من جميع الاخطار التي قد تهدد أمنه وسلامته على ما يقومون به من جهد مكمل لما يقوم به اخوانهم في وزارة الداخلية.

وقال: بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أتقدم لكم بالشكر، متمنيا لكم مزيدا من التوفيق، مضيفا: انتظروا مشاريع جديدة تحقق لكم كل سبل الراحة في أداء العمل على أكمل وجه.

حضر الضبطية مراقب التفتيش والاستيداع مبارك القحطاني، ومراقب تفتيش الصادر عوض العازمي.



..وسائق شاحنة من العبدلي للمكافحةبـ 6 آلاف حبة مخدرةأمير زكي



تمكن رجال جمارك مركز العبدلي من ضبط سائق شاحنة براد حاول تهريب ٦٠٠٠ حبة مخدرة كانت مخبأة بداخل سقف البراد الداخلي، وكان رجال الجمارك قد اشتبهوا في سائق الشاحنة خلال إنهاء إجراءات دخوله للبلاد، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك، فصدرت تعليمات بإعادة فحص وتفتيش الشاحنة بدقة، ولاحظ أحد رجال الجمارك ان السائق يزداد ارتباكه كلما اقترب من سقف الشاحنة وبالفعل عثر فيه على أكياس تحوي حبوبا مخدرة ومخبأة به، وأحيل المتهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص.

وأكدت الإدارة العامة للجمارك استمرار وتكثيف جهودها بهدف منع تهريب الممنوعات بشتى صورها الى داخل البلاد.