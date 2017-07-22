عبدالله قنيص ـ احمد خميس

أغلقت الإدارة العامة للإطفاء منشأتين اغلاقا إداريا لعدم استيفائهم الشروط الوقائية، وكان أحد المباني التي تم إغلاقها مبنى عيادات طبية مكون من 9 أدوار في منطقة حولي والمبنى الآخر مخزن لتجهيز المطابخ والفنادق يقع في منطقة الشويخ.

وكانت الإدارة سبق ان أمهلت المخالفين فترة كافية لتصحيح المخالفات إلا انها لم تجد التعاون المطلوب من اصحاب العلاقة.

وفي سياق آخر، حرر مفتشو الإطفاء انذارات بالإغلاق لخمس منشآت صناعية في مناطق الجهراء وصبحان والشويخ وسرداب في منطقة الفروانية، وأمهلتها مدة ٧٢ ساعة لتصحيح المخالفات وإلا فستطبق عليها إجراءات الإغلاق الإداري.

وأكد العميد خالد عبدالله فهد نائب المدير العام لقطاع الوقاية بالوكالة ان الادارة ماضية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المخالفين في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، ولن نسمح بالتجاوز على متـطـلـبـات وشــروط الإطـفــاء.