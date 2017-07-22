محمد الجلاهمة

شرع رجال مباحث العاصمة في التحقيق حول مصرع شاب كويتي نتيجة سقوطه من احدى شقق احد ابراج منطقة شرق.

وتتناول التحقيقات حسب مصدر امني في ملابسات التي دعت الشاب للتواجد في البناية التي شهدت سقوطه، واذا ما كان متواجدا في احدى الشقق وألقي به، أو تم القاؤه من قبل آخرين، او ما اذا كان قد اعتلى سطح البناية المكونة من عشرين طابقا وألقى بنفسه من العشرين.

واضاف المصدر ان الاحتمال بأن يكون الشاب قد انتحر وارد بنسبة ضئيلة، فيما تزيد ترجيحات ان يكون قد القي به من قبل آخرين.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد ابلغت في ساعة مبكرة من فجر امس الجمعة بوجود جثة اسفل بناية في منطقة شرق حيث سارع إلى مكان البلاغ الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالانابة اللواء ابراهيم الطراح ومدير عام المباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان ومدير مباحث العاصمة العقيد خالد الخميس.

وتبين أن الشاب كويتي الجنسية من مواليد 1993 ويسكن بالسالمية، وأن سجله الجنائي خال من اي قضايا.