عبدالله قنيص ـ سعود يوسف

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ عن اقتحام شابين لمنزل مواطنة في منطقة الظهر، وكشفت التحقيقات في القضية ان المتهمين بالاقتحام تعرضا للسرقة من قبل ابن صاحبة المنزل الذي تعرض للاقتحام.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنة أبلغت بأن شخصين كسرا باب منزلها ودخلا الى الصالة وهدداها بإلحاق الأذى، وعليه تم استدعاء المدعى عليهما، حيث قالا ان ابن السيدة سرق منهما 3 هواتف خلال وجودهما في الديوانية، حيث استغل نومهما وسرقهما، وزودا رجال الأمن بأرقام الهواتف المسروقة ولدى الاتصال على الهواتف رد عليهما وافد مصري يعمل في محل للهواتف وأكد لهما انه اشترى الاجهزة من شخص تبين لاحقا انه ابن السيدة التي تعرض منزلها للاقتحام.