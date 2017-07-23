هاني الظفيري

نقلت جثة مواطنة من مواليد 1976 الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاتها وسط ترجيحات بأن الوفاة نتيجة شبهة جنائية.

وقال مصدر أمني إن بلاغا ورد إلى عمليات الداخلية بوجود سيدة نائمة داخل مركبتها في الجابرية ولدى انتقال رجال الأمن تبين ان السيدة كويتية ومتوفاة.

من جهة أخرى، كشفت مخالفة مرورية تتعلق بعرقلة حركة سير عن توقيف مواطن يدعى «ع.س» من مواليد 1993 والعثور بحوزته على قطعة من مادة الحشيش. وقال مصدر امني ان دورية تتبع امن الفروانية رصدت مركبة كان قائدها يقوم بعرقلة السير ولدى توقيفه لتحرير مخالفة تبين انه في حالة غير طبيعية وبتفتيش سيارته عثر معه على قطعة كبيرة من مادة الحشيش.

على صعيد آخر، أحيل وافد آسيوي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في مصدر خمور محلية عثرت عليها بحوزته. وقال مصدر أمني إن رجال أمن الفروانية شاهدوا وافدا يدفع عربة يدوية تحمل 4 كراتين ولدى الاقتراب منه لمعرفة محتويات الكراتين فر جريا على القدمين فتمت مطاردته وضبطه وبالعودة الى العربة عثر بداخلها على 46 زجاجة خمر مستوردة.