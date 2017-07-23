محمد الجلاهمة

اصدر وكيل نيابة الاحمدي تكليفا الى ادارة بحث وتحري محافظة الاحمدي بضبط واحضار شخص زعم انه استرالي ويدعى ديشوكه حيث وجهت له تهمة البلاغ الكاذب وازعاج السلطات.

وكان ديشوكه قد ابلغ عن وجود قنبلة في الفنطاس واغلق هاتفه الجوال، وبحسب مصدر امني فان مخفر الفنطاس تلقى اتصالا هاتفيا من شخص عرف نفسه بانه استرالي ويدعى ديشوكه وانه يريد الابلاغ عن قنبلة في منطقة الفنطاس وحدد الشارع الذي توجد فيه القنبلة فتوجهت قوة من امن المخفر الى الشارع حسب وصف المبلغ حيث اشرف على القوة التي توجهت الى البلاغ النقيب (ع.خ) وتمت معاودة الاتصال على المبلغ ولكن كان هاتفه مغلقا بشكل مفاجئ وعليه تم تمشيط الشارع دون ان يعثر على اي اثر للقنبلة التي زعم المبلغ بوجودها.