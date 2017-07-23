عبدالكريم أحمد

تنتظر محكمة الجنايات مثول شاهد مهم تمهيدا لتقرير مصير مواطن متهم بقتل شقيقه دهسا في منطقة مبارك الكبير، بعد تأكيد محاميه براءته ووجود شخص مجهول وراء الجريمة.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى الخميس الماضي وقررت إرجاءها إلى العشرين من شهر سبتمبر المقبل لاستدعاء الشاهد بعد تصميم المحامي محمد الماجدي على مثوله، حيث يرى أن شهادته ستبرئ ساحة موكله وتنقذه من حبل المشنقة.

وترجع الواقعة إلى يوم 15 أغسطس من العام الماضي، بحيث اتهم رجال المباحث مواطن بالتشاجر مع شقيقه الذي استعان بصديق له وقام باللحاق بالأول بمركبته وقام بمحاولة دهسه وقتله وتمكن من ذلك على الرغم من صعوده الرصيف محاولا الفرار منه، كما تبع صديقه ودهسه وأحدث به إصابات متفرقة.

وأكد المحامي الماجدي بتصريح لـ «الأنباء» أن موكله زج به ظلما في القضية، موضحا ان هناك تصورا آخر للقضية يكمن في نشوب مشاجرة بين المجني عليه القتيل وصديقه وآخرين بسبب مطالبة مالية، ما دعاه إلى الاتصال بشقيقه المتهم الذي توجه بمركبته فزعة لشقيقه، وعندما وصل وجد شقيقه غارقا في دمائه وبقربه جمع من المعتدين الذين حاولوا ضربه، فلاذ بالفرار.

وأضاف الماجدي ان تقرير الطب الشرعي أثبت ان المسحات التي تم رفعها من إطار مركبة موكله لا تتطابق مع العينات المرفوعة من جثة شقيقة المجني عليه، الأمر الذي يؤكد براءته من الاتهام.

وتابع: انه على الرغم من ورود اسم الشاهد في التحقيق إلا أنه لم يتم استدعاؤه، الأمر الذي دعاه إلى طلب مثوله، ورغم ذلك لم يحضر الجلسة الماضية وعاد وصمم على مثوله، فتم إرجاء الدعوى لإحضاره في الجلسة المقبلة، مؤكدا ان حضور الشاهد سيكشف غموض القضية ويغير مجراها.