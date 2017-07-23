النيران التهمت مركبة على الدائري الأول والخسائر مادية

هاني الظفيري - محمد الدشيش

أخمد رجال الإطفاء عصر أمس الأول حريقا اندلع في محول للكهرباء بمنطقة عبدالله المبارك، وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا عن اندلاع حريق محول كهرباء وعلى الفور هرع رجال إطفاء مركزي العارضية الصناعي والجليب الى مكان الحريق وعند وصولهم للموقع طلبوا من فنيي وزارة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن المحول ليتمكنوا من مكافحة الحريق وخلال ساعة من عملية مكافحة النيران تمت السيطرة.

كذلك ورد بلاغ الى غرفة العمليات عن حريق محول كهرباء آخر بعد منتصف الليل في منطقة السرة ويقدر بحجم 700 متر ولبى النداء رجال إطفاء مراكز السالمية وحولي والشويخ الصناعي وعند وصولهم الى موقع الحادث تمت مكافحة النيران بعد فصل التيار الكهربائي من قبل فنيي وزارة الكهرباء واستغرقت عملية المكافحة وتبريد المحول أكثر من ساعتين حتى تم التأكد من انتهاء الحادث بالكامل دون تسجيل اي إصابات بشرية.

أشرف على إخماد الحريق مدير إطفاء محافظة حولي العميد محمد المحميد.

من جهة أخرى، أتت النيران على سيارة على الدائري الأول تعامل معه مركز إطفاء المدينة دون وقوع إصابات، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.