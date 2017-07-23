هاني الظفيري

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع أن كاميرات الضبط المروري الجديدة التي تتميز بتقنية عالية في تصوير المركبات المخالفة تمكنت من تسجيل 1500 مخالفة خلال أسبوع.

وألمح اللواء الشويع الى أن هذه الكاميرات تساهم في رفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق في مختلف أنحاء البلاد من خلال استخدام احدث التقنيات التكنولوجية في تصوير ورصد وضبط المركبات المخالفة لقواعد وقوانين المرور، وذلك بدقة عالية بمساحة الأربع حارات بالإضافة الى كتفي الطريق الأيسر والأيمن في الاتجاهين في نفس الوقت وضبط كل من يتجاوز السرعة المقررة بالإضافة إلى أنها تقوم بضبط الشاحنات المخالفة التي تسير بالطرق في أوقات المنع المعمول بها.

وناشد اللواء الشويع المواطنين والمقيمين ضرورة اتباع تعليمات رجال المرور والتقيد بقواعد وآداب المرور والإسهام في المحافظة على أرواح قائدي المركبات، وان ما ذكر في الإحصائيات يدل على ان هناك البعض من قائدي المركبات مازال غير مدرك اهمية التقيد بالسرعة على الطرقات.

من جهة اخرى، شنّ قطاع المرور عدة حملات تستهدف ردع المخالفين وضبط المتجاوزين، خاصة المشاركين في المسابقات التي تقام في الشوارع والذين يعرضون حياة المارة للخطر، وبحسب بيان صادر عن الداخلية أسفرت الحملات المرورية عن ضبط عدد من المخالفين، وتم تحرير مخالفات مرورية متنوعة لهم وحجز عدد من المركبات المستخدمة في عمليات السباقات غير المرخصة والاستهتار والرعونة.