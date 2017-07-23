أحمد خميس

هندي خان رب عمله

قام وافد هندي بخيانة الأمانة أثناء عمله لدى احد المواطنين وعندما اكتشف المواطن هذه الخيانة توجه الى مخفر النقرة وسجل ضده بلاغ خيانة امانة وتم تحويل القضية الى جهات الاختصاص.

فتاة تتهم صديقتها بسرقة هاتفها

بحثت مواطنة عن هاتفها الذي يحتوي على الأرقام والدردشات الخاصة بها مع صديقاتها في كل مكان ولكنها لم تجده، فقامت بالتوجه الى مخفر السلام وأبلغت ضد فتاة تتهمها بسرقة هاتفها اثناء وجودها بالمنزل وعليه احيلت الدعوى الى جهات الاختصاص.

إتلاف سيارة في ميدان حولي

توجهت فتاة كويتية الى السلطات الأمنية في مخفر ميدان حولي وأبلغت عن تعرض مركبتها للإتلاف العمد في منطقة حولي من قبل مركبة كانت بجانبها وعليه قام رجال الأمن بالمعاينة للمركبة وتسجيل قضية إتلاف مركبة وجار استدعاء صاحب المركبة بعد ان تم تزويد السلطات الأمنية ببياناته.

سرقة 4 رؤوس ماشية في العبدلي

تلقى مواطن اتصالا من احد العاملين في مزرعته بمنطقة العبدلي حيث ابلغه عن سرقة 4 رؤوس من الأغنام من قبل أشخاص مجهولين فتوجه على الفور الى المزرعة للاطمئنان على حلاله وبعد وصوله فوجئ بقطع السياج المحيط بالمزرعة من الخارج وتبين ان المجهولين دخلوا الى حظيرة الاغنام وقاموا بسرقة اربعة رؤوس وفروا هاربين بها.