محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

شرعت وحدة التحقيق بالادارة العامة للاطفاء في البحث عن أسباب وملابسات حادث الحريق الذي اندلع في كراجات بمنطقة شرق الصناعية.



وقال مصدر بالادارة ان هناك معوقات واجهت فرق الإطفاء اثناء تعاملها مع الحادث منها انهيار سقف الكراجات المصنوع من الواح الألمنيوم.

وكانت الاطفاء قد تلقت بلاغا باندلاع حريق في كراجات منطقة شرق الصناعية، وعلى اثره هرعت الى الموقع ستة فرق إطفاء من مراكز الهلالي والمدينة والسالمية وصبحان والفححيحيل والاسناد.



قدرت مساحة الحريق بـ ١٥٠٠ متر مربع وكان وقت وصول اول فرقة إطفاء للموقع ٣ دقائق، حيث شرع رجال الإطفاء في مكافحة الحريق الذي التهم ٤ كراجات وامتدت أضراره لاثنين آخرين.

حضر الى موقع الحادث مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد ونائب المدير العام لشؤون قطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير اطفاء محافظة العاصمة العميد محمد الشطي ومدير ادارة العمليات المركزية العميد طارق السبتي ومدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة المقدم احمد الديحاني ورؤساء المراكز المشاركة في الحادث، كما حضر الى الموقع ضابط قطاع الوقاية وضابط السلامة والصحة المهنية، بالاضافة الى رجال الأمن والطوارئ الطبية.