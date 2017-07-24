محمد الدشيش

قال مصدر مطلع في الإدارة العامة للإطفاء إن التحدث عن سبب حريق مطعم في السالمية سابق لاوانه، مشيرا الى ان وحدة التحقيق وبعد اخماد اي حريق تقوم برفع الآثار بهدف تحديد سبب الحريق، واضاف المصدر انه بعد السيطرة على ألسنة اللهب في حريق المطعم الشهير وبعد السيطرة على ألسنة اللهب تم جمع الأدلة لافتا الى ان سبب الحريق لم يتضح بعد.



واوضح انه يتم رفع تقرير بشأن الحريق واحالة تقرير بذلك الى الاجهزة المختصة والتي بدورها تتخذ ما يلزم من اجراءات.



واعرب المصدر عن امله في عدم الاجتهاد والتحدث عن سبب اي حريق الا بعد الرجوع الى المصادر الرسمية.