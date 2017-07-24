هاني الظفيري

ربما قدم شابان خدمة جليلة لمجهول او مجهولة وذلك بعثورهما على طلاسم في عرض البحر فيما لم يعرف ما اذ كانت «الداخلية» ستستعين باحد المشايخ لافساد الطلاسم ام يكتفى بالتخلص منها بالجرف.

وكان مواطنان قد تقدما الى دورية تابعة لمرور حولي وقدما اليها كيسا تبين احتواؤه على شعر وورقة بلون أحمر بها كلمات وعبارات غير مفهومة.



وقال مصدر امني ان احد رجال المرور وخلال وجوده داخل دوريته فوجئ بشابين يقتربان منه ويبلغانه بانهما كانا في جولة بحرية واسترعى انتباهما كيس بداخله ورقة لونها يقترب من اللون البنفسجي، حيث انتشلا الكيس واكتشفا ان بداخله طلاسم مدونة باللون الاحمر بالاضافة الى شعر.