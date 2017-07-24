أحمد خميس

نقلت جثة وافد مصري كان يقضي عقوبته في السجن المركزي الى الطب الشرعي للوقوف على سبب وفاته داخل محبسه.



وكانت عمليات الداخلية ومخفر الصليبية قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات بوجود حالة وفاة في السجن المركزي وتم توجيه احدى الدوريات وتبين ان السجين وافد مصري من مواليد 1978 واحيلت الجثة الى الطبيب الشرعي للوقوف على ملابسات الوفاة.



من جهة أخرى نقلت جثة بنغالي من مواليد 1992 الى الطب الشرعي وسجلت قضية غرف ووفاة، وبحسب مصدر امني فقد ورد بلاغ الى عمليات الداخلية يفيد بوجود غريق مقابل منطقة المبهولة، وتبين ان الغريب بنغالي حيث جرى انتشال جثته من قبل الانقاذ البحري.



في سياق آخر أمر محقق مخفر السالمية بانتداب الادلة الجنائية والطب الشرعي لفحص جثة وافدة فلبينية عثر عليها في مصعد بناية.

وكان بلاغ قد ورد من العمليات عن تعطل مصعد إحدى بنايات منطقة السالمية فانتقلت دوريات الانقاذ إلى موقع البلاغ وتم فتح المصعد حيث وجدت وافدة فلبينية من مواليد 1966 متوفاة حيث كانت تحمل جهاز تبريد وسجلت قضية برقم 736/2017 وبتصنيف قتل بالخطأ.