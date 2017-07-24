مشاري المطيري

تمكن رجال الأمن الجنائي من ضبط مقيمين بحوزتهما ما يقارب 30 ألف حبة مخدرة نوع ترامادول.



جاء ذلك في إطار الجهود الأمنية التي يقوم بها قطاع الأمن الجنائي بضرورة التصدي للجريمة وتعقب المجرمين خاصة في مجال مكافحة المخدرات.



وكانت معلومات قد وردت الى ادارة المباحث الجنائية بشأن حيازة المقيمين للممنوعات، فتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وضبطهما وبتفتيشهما عثر معهما على 30 ألف حبة مخدرة نوع ترامادول وكيس صغير الحجم من مادة الشبو وميزان حساس ومبالغ نقدية وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.



من جهة اخرى، تمكنت إدارة البحث والتحري بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتبين وهميين للعمالة المنزلية بعد قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين عن طريق إيواء المتغيبين وتشغيلهم بشكل مخالف للقانون.



وكانت معلومة قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام أشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين من خلال إدارة مكاتب وهمية للعمالة المنزلية، حيث يقوم هؤلاء بإيهامهم بأنهم يعملون في مكتب مرخص وهو في الحقيقة وهمي.

وبعد التأكد من تلك المعلومات تم تشكيل فريق أمني من إدارة البحث والتحري لجمع كافة المعلومات والتحريات وتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم وعمل كمين محكم لضبط تلك المكاتب، حيث تم ضبط 7 عاملات من الجنسية الاثيوبية في إحداهما الى جانب ضبط 9 اشخاص من جنسية آسيوية في المكتب الآخر.



وتبين لدى التدقيق على بيانات المتهمين بأن جميعهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى وانهم يعملون بنظام اليومية وغير تابعين لمكتب مرخص بشكل قانوني، وتمت إحالتهم إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.