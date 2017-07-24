عبدالله قنيص - احمد خميس

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوقوف على حقيقة مزاعم وافد سوري بتعرضه للخطف والاكراه على توقيع مستند، وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية من وافد سوري بتعرضه للخطف والاكراه على توقيع مستند، وبالاستماع الى افادة المجني عليه في مخفر النقرة قال انه تعرض للاختطاف من قبل 3 أشخاص يعرف اثنين منهم واقتادوه من منطقة النقرة الى السالمية حيث توقفوا بساحة ترابية واعتدوا عليه بالضرب ثم اصطحبوه الى احدى الشقق في المنطقة وحجزه واجباره على توقيع 6 كمبيالات ثم اعادوه الى منزله، وامر وكيل النيابة بتسجيل قضية.

من جهة اخرى، لقي وافد مصري 27 عاما مصرعه إثر سقوطه من علو من مبنى قيد الانشاء في منطقة ميناء عبدالله، وكان بلاغ قد ورد من العمليات يفيد بوجود سقوط من علو في مبنى قيد الانشاء تابع لإحدى الشركات في منطقة ميناء عبدالله، وتوجهت دورية المخفر للموقع وتبين ان الشخص مصري الجنسية ويعمل في مبنى قيد الانشاء.