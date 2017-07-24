أحمد خميس

أسعف وافد مصري الجنسية من مواليد 1992 الى غرف الانعاش في مستشفى الفروانية بعد اصابته بجروح خطيرة وتعرضه للنحر.

وفتح رجال مباحث الفروانية تحقيقا موسعا للوقوف على هوية الجناة ومعرفة اسباب ما أقدموا عليه على ان يحالوا الى القضاء لاحقا.

وكان بلاغ قد ورد الى عمليات الداخلية من وافد مصري قال ان جاره في السكن تعرض للنحر، مشيرا الى ان اخر كلمات نطق بها المصاب ان مجهولين دخلوا عليه ونحروه، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ في منطقة الجليب عدد من رجال الامن والاسعاف ونقل المصاب على عجل الى مسستشفى الفروانية لتلقي العلاج.