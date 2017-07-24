محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص

شهدت منطقة الصباحية أمس مشاجرة بين مجموعة شباب استخدموا أدوات حادة أدت الى نقل مصابين كويتيين إلى غرفة الإنعاش في مستشفى العدان.



وأفاد أحد الشباب غير المصابين بأن سبب المشاجرة تطبيق التواصل الاجتماعي «بوب كورن»، ومازال المعتدون مجهولي الهوية.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة في منطقة الصباحية، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ، وتبين ان بعض المتشاجرين اسعفوا الى مستشفى العدان، حيث توجه رجال الأمن الى المستشفى وتبين ان هناك مصابين حالتهما حرجة نتيجة تعرضهما لطعنات متفرقة في الجسم وادخلا «الانعاش».

وفي واقعة أخرى بمنطقة فهد الأحمد، اعتدا شخصان على أخوين وتم تبادل الضرب بينهم، ما أدى إلى بعض السحجات والإصابات البسيطة، واحضر كل منهم تقريرا طبيا من مستشفى العدان وتقرر حجزهم في نظارة المخفر لحين عرضهم على جهات التحقيق المختصة.