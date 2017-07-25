هاني الظفيري

أشارت إحصائية مرورية إلى أن أكثر المخالفات والحوادث المرورية على الطرق خلال النصف الأول من العام الحالي 2017 تأتي نتيجة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وتجاوز السرعة المقررة واستخدام الهاتف النقال باليد اثناء القيادة والاستهتار والرعونة وعدم الانتباه.

وأشارت إلى أن اجمالي الحوادث المرورية منذ عام 2012 حتى شهر ابريل عام 2017 (917.447).

وفي عام 2012 بلغت الحوادث المرورية 86271، وفي عام 2013 بلغت 89527، وفي عام 2014 بلغت 99047، وفي عام 2015 بلغ 77961، وفي عام 2016 بلغت 71582، وفي عام 2017 بلغت 23529، بينما بلغت حالات الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية 2366 حالة وفاة خلال تلك الفترة، ففي عام 2012 بلغت 454 حالة وفاة، وفي عام 2013 بلغت 445 حالة وفاة وفي عام 2014 بلغت 461 حالة وفاة، وفي عام 2015 بلغت 429، وفي عام 2016 بلغت 424 حالة وفاة، وفي عام 2017 حتى شهر ابريل بلغت 153 حالة وفاة.

يذكر أن قطاع المرور يتولى مسؤليته في الوقت الراهن اللواء فهد الشويع والذي يبذل جهودا لتقليص عدد الوفيات.