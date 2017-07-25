أحمد خميس

أقدم وافد هندي من مواليد 1972 على الانتحار شنقا داخل جاخور كفيله في منطقة كبد.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا يعمل في شركة نفط الكويت ويقيم في منطقة هدية أبلغ عمليات الداخلية بانه حاول التواصل مع خادمه المقيم في جاخور بكبد، وحينما لم يرد سارع الى الجاخور ودخل الى غرفة الخادم فوجده قد انهى حياته شنقا، وتم ابلاغ الادلة الجنائية ورجال المباحث، وسجلت قضية انتحار.

من جهة اخرى، تم تعميم اسم فتاة من غير محددي الجنسية بعد هروبها من داخل مستشفى العدان وكانت الفتاة أسعفت حسب افادة والدها الى المستشفى ولكنها هربت الى جهة غير معلومة.