عاد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والوفد المرافق له إلى البلاد مساء أول من أمس الأحد بعد زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية دشن خلالها أولى الطائرات العمودية (هيليكوبتر) التي ستسلم إلى الوزارة من الطائرات الأربع التي تم التعاقد على شرائها بين الداخلية وشركة ايرباص، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، لتحديث جميع قطاعاتها.

وكان وكيل وزارة الداخلية قد التقى خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين الأمنيين بوزارة الداخلية الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في كل المجالات الأمنية بين البلدين الصديقين.