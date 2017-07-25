محمد الجلاهمة

أحال رجال مباحث العدان الى النيابة العامة مواطنا من مواليد 1992 لحيازة سلاح كلاشينكوف دون ترخيص، وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى مباحث العدان عن حيازة مواطن سلاحا ناريا وانه استخدمه قبل فترة في اطلاق نار بأحد الاعراس فتم استصدار اذن نيابي لمداهمة منزل المذكور وعثر فيه على السلاح الناري الذي ثبت انه غير مرخص.

من جهة اخرى، ابلغ مواطن مخفر شرطة بيان عن سرقة هاتفه ايفون 7 خلال وجوده داخل جمعية تعاونية، وجار الاستعانة بكاميرات الجمعية لتحديد هوية اللص الذي سرق الهاتف، كما تقدم مواطن الى مخفر النقرة وأبلغ عن سرقة سماعات هاتفه خلال وجوده في محل تجاري.