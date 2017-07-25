محمد الجلاهمة

تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من ضبط مواطن في العقد الخامس من عمره تبين تواجده مع السيدة التي لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من مادة مخدرة.

وبحسب مصدر أمني فإن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين وبعد اطلاعه على قضية وجود جثة سيدة في مركبتها، وقد أوشكت على التحلل بفعل درجة الحرارة المرتفعة وكذلك بعد ما جاء في تقرير الأدلة الجنائية الذي رجح ان تكون الوفاة نتيجة شبهة جنائية وجه بسرعة ضبط واحضار الشخص الذي كان برفقتها وتخلص من الجثة بتركها في السيارة.

وأضاف المصدر: تمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجاني وتم ضبطه واعترف بأنه حاول اسعاف السيدة الى مستشفى مبارك ولكنه وجدها تفارق الحياة، فآثر السلامة وقرر التخلص من الجثة، وأكد ان السيدة توفيت وهذا ما دعاه الى تركها والهرب.