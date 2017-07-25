أحمد خميس

احتجز مواطن من مواليد 1992 في نظارة مخفر الصليبية عدة ساعات ثم اطلق سراحه بعد ان سجلت بحقه قضية اعتداء بالضرب واهانة موظف عام.

وأرفق المدعي- وهو وكيل اول في القوات الخاصة- تقريرا طبيا جاء فيه كدمات وجروح بالوجه وكدمة بالساق اليمنى ورضوض بالكاحل الأيمن.

وبحسب مصدر امني، فإن المدعي- وهو من مواليد 1983- قال انه كان متوجها للقيام بأعمال تأمين للسفارة الفلسطينية، وخلال سيره بدورية تابعة للقوات الخاصة على طريق الدائري السادس وجد مركبة تعوق حركته، وهو ما دعاه الى إجبار قائد المركبة على التوقف وطلب هويته، فقال المدعى عليه: «انت مو مرور عشان اعطيك هويتي» ثم بادر بالاعتداء عليه.

من جهة اخرى، امر وكيل النائب العام بتسجيل قضية اعتداء بالضرب واحداث اذى بليغ بتصنيف جناية برقم 11/2017 جنايات جابر العلي بحق شخص لم يتسن التعرف على هويته، حيث قام بطعن آخر في كتفه اليسرى واحدث به اصابات اثبتها تقرير طبي.