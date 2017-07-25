أحمد خميس

شرع رجال مباحث الجهراء في جمع الأدلة لتحديد هوية 5 أشخاص مجهولين اعتدوا بالضرب المبرح على وافد مالي وسلبوه، وأرفق المجني عليه تقريرا حافلا بالإصابات والجروح التي لحقت به.



وبحسب مصدر أمني، فقد ورد بلاغ الى عمليات الداخلية بوجود واقعة سلب بالقوة وضرب على طريق السالمي، حيث سارع الى موقع البلاغ رجلا أمن على متن إحدى الدوريات، وأفاد المجني عليه- وهو مالي الجنسية من مواليد 1989 ويسكن تيماء- بأنه أكره على التوقف، حيث كان يستقل «باص»، من قبل 5 أشخاص واعتدوا عليه بالضرب وسرقوه 3 هواتف نقالة وكسروا زجاج الباص.



وتضمن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وجود جرح بمؤخرة الرأس بطول 2 سم وكدمات متفرقة.



من جهة أخرى، تقدم وافد مصري الى مخفر شرطة النقرة وأبلغ عن شخص مجهول يستقل مركبة يابانية حديثة وسلبه بالاكراه هاتفا نقالا، وسجلت قضية بتصنيف جنايات.