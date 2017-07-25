سعود يوسف

تلقى مواطن علقة ساخنة من وافد هندي بعد مشاجرة وقعت بينهما بسبب اولوية الطريق خلال زحمة الطريق بمنطقة خيطان.

وكانت وصلة سباب وتطاول قد نشبت بين المواطن والهندي حتى نزل كل منهما من سيارته وتشابكو بالايدي ولكن الوافد استطاع النيل من المواطن بالضرب الشديد، وتمكن من الفرار دون ان يتمكن المواطن من التقاط رقم لوحة السيارة.

وتوجه المواطن الى المستشفى واحضر تقريرا طبيا يفيد بالاصابات التي لحقت به جراء هذا الاعتداء ومنها كما اشار التقرير سحجة باليد اليسرى وألم بالكتف ورضوض حيث ادعى في بلاغه في مخفر خيطان ان عددا من الاشخاص قاموا بضربه.