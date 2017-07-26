تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو زعم اأنه في الكويت أقدم خلاله "حدث " الاتصال برقم الطوارئ التابع لوزارة الداخلية طالبا الإسعاف بحجة وجود فأر ميت لديه، ووثق فعلته بمقطع فيديو تم تداوله، ما دعا بالجهات الأمنية للتحرك للقبض عليه.

وعندما تشاهد الفيديو يستدعى ذهنك ما كنت تقوم به صغيراً ومشاغباتك مع الأغراب عبر الهاتف، إلا ان الأمر في بعض الأحيان قد يتعدى مرحلة الطرافة والفكاهة ويصطدم بالقانون والتعدي على السلطات ويبلغ نتائج لا تحمد عواقبها .

وأظهر مقطع الفيديو الحدث يطلب الطوارئ الكويتية (112) ليتم تحويله على الإسعاف، ليبلغهم بأن لديه فأرا ميتا، بشكل يستهزئ بهم.

من جهتها، قامت الجهات الأمينة إثر تداول المقطع المصور وطريقة الاستهزاء التي بدت على الحدث للإبلاغ عن فأر ميت بتتبع رقم الهاتف، الذي تبين أنه يعود لمواطن كويتي يستخدمه أحد أبنائه، فتم استدعاؤه، موجهين له تهمة إساءة استخدام هاتف وإزعاج سلطات، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ولم يتثنى لنا التاكد من مدى صحة المقطع الصوتي المتداول وفق ما نشره موقع مزمز