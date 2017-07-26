هاني الظفيري

أنقذت فرق الإطفاء عائلة مكونة من رجل وخمس نساء وعاملتين واربع أطفال بينهم رضيع من حريق اندلع ظهر امس في منزلهم بمنطقه العيون.



وذكر مصدر في الإطفاء ان عمليات الإدارة العامة للإطفاء تلقت بلاغا ظهر امس يفيد بوقوع حريق في منزل بالعيون ووجود أشخاص محتجزين بالمنزل وعلى الفور تم تحريك مركزي إطفاء الجهراء الحرفي والجهراء بقيادة الرائد مشعل المطيري والنقيب مشعل عقلة، وعند الوصول تبين الحريق بصالة بالدور الأرضي في المنزل المكون من 3 أدوار وأن الأشخاص محتجزون في الأدوار العلوية، وعلى الفور تم إنقاذهم عن طريق سلالم الامتداد رغم تعرضهم لحالات اختناق جراء تصاعد الدخان الكثيف وتم تسليمهم للطوارئ الطبية ومكافحة النيران من قبل الفرقة وتعرض اثنان من رجال الإطفاء لإجهاد حراري وتم نقلهما لمستشفى الجهراء لتلقي العلاج.



تعامل مع الحريق كل من الرائد مشعل العبدلي والنقيب فهد نايف ووكيل ضابط علي الزنكوي ومن العلاقات العامة بمستشفى الجهراء ضابط الارتباط ماجد الصليلي ورئيس قسم العلاقات العامة غازي الظفيري وجراح متعب وسالم عقاب، كما تواجد رجال الأمن من وزارة الداخلية وفتحت الإدارة العامة للإطفاء تحقيقا للوقوف على سبب الحريق وملابساته.