محمد الجلاهمة - عبدالله قنيص
تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط كمية كبيرة من مادة الكيميكال المخدرة والمواد الكيميائية المصنعة التي تضاف إليها، وقدرت المضبوطات بـ 35 ألف غرام من مادة الكيميكال تصل قيمتها السوقية لأكثر من 700 ألف دينار.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني استمرار الحملات الأمنية على تجار ومروجي المخدرات وتجفيف منابعها قبل نشر سمومها في المجتمع، وأن رجال الأمن سيظلون دوما العين اليقظة الساهرة للحفاظ على امن الوطن وانهم سيقفون بالمرصاد لأي محاولات تعكر صفو الأمن.
هذا وتم إحالة المضبوطات إلى النيابة العامة وكذلك المتورطين في الاتجار بهذه المخدرات.