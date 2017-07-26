هاني الظفيري ـ أحمد خميس

أسفر الانتشار الأمني لقيادة المطلاع عن ضبط لص من الجنسية العربية قام بتنفيذ سرقة لفرع جمعية منطقة القشعانية والاستيلاء على مبلغ مالي وكمية ضخمة من علب السجائر التي تم التحفظ عليها مع المتهم الذي اعترف بعملية السرقة بعد ضبطه.

وقال مصدر أمني ان إحدى الدوريات التابعة لمنطقة المطلاع اشتبهت في شخص ملثم يقوم بدفع عربة بداخلها مجموعة من الكراتين وعند الاقتراب منه لاذ بالفرار وتمت مطاردته وضبطه، وبعد العودة الى العربة تبين ان بداخلها كروز سجائر وصل عددها الى 50 كرزا وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي يزيد على 100 دينار، وأثناء التحقيقات الأولية حضر الى المخفر مسؤول يفيد بتعرض فرع الجمعية الى السرقة، وتبين ان السارق هو الشخص الذي قام رجال الأمن بضبطه وهو «ملثم» واعترف بأنه فصل الكهرباء عن كاميرات المراقبة وأتم عملية السرقة بعد كسر الباب الخلفي والدخول الى فرع الجمعية وكسر ماكينة الكاشير وسرقة المبلغ الموجود، بالإضافة الى السجائر، وسجلت قضية.