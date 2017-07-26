عبدالعزيز المطيري

تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا يفيد بوجود حادث اصطدام بساحة إدارة الشحن البري بمنطقة الصليبية، وعلى ذلك توجهت إحدى الدوريات الأمنية الى موقع البلاغ، وتبين لرجال الأمن بعد التأكد من البلاغ أن شخصا كان مصابا بارتفاع نسبة السكري في الدم، ما أدى الى إغماءة خلال قيادته للسيارة فانحرفت به لتصطدم بإحدى الأشجار، وتم إبلاغ «الإسعاف» التي حضرت الى المكان، وتم نقل الشخص الذي تبين لاحقا انه وافد مصري الى مستشفى الفروانية، وعند فحصه تبين عدم وجود أي إصابات به، ولكن تعرض الى كدمة جراء اصطدام السيارة بالشجرة، كما تبين ان الوافد يعمل مخلصا جمركيا في الشحن البري وتم تسجيل بلاغ في مخفر الصليبية.

من جهة اخرى، تلقت غرفة العمليات امس بلاغا عن وقوع حادث تصادم على طريق الفحيحيل بحاجز اسمنتي، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ وتبين نجاة قائد المركبة فيما اقتصرت الخسائر على أضرار بالمركبة.