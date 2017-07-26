أحمد خميس

تقدم مواطن الى رجال امن مخفر الفحيحيل وابلغ عن تعرضه للتهديد بالقتل على يد شخصين قاما بالاتصال عليه مساء امس الاول وتم تسجيل قضية وجار استدعاء المتهمين والتحقيق معهما فيما نسب اليهما من اتهام.

من جهة اخرى ابلغ وافد مصري مخفر حولي بخيانة امانة شخص زود رجال الامن ببياناته وجار ضبطه والتحقيق معه بعد تسلمه مبلغ 6700 دينار ورفض ردها بعد ان اوهم المدعي باسترجاع المبلغ اضعافا من خلال مشروع اتفقا عليه.

من جانب آخر تقدم وافد مصري الى مخفر ميدان حولي وافاد بأنه تعرض لسرقة هاتفه النقال نوع ايفون 7 في احدى المؤسسات الحكومية وجار التحقيق بالواقعة.