مشاري المطيري

تمكنت إدارة متابعة المخالفين بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي يقوم بإدارة مكتب وهمي للعمالة المنزلية واستغلاله في أعمال منافية للآداب.

وكانت معلومة قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بقيام وافدين احدهما من جنسية عربية والآخر آسيوي بإدارة مكاتب وهمية للعمالة المنزلية واستغلال العاملات فيه لأعمال منافية للآداب ومخالفة للقانون، فتم تشكيل فريق أمني من «ادارة متابعة المخالفين» لجمع جميع المعلومات والتحريات والتأكد من صحة المعلومة وبعد اتخاذ الأجراء القانوني اللازم حيث تم مداهمة المكان وهو عبارة عن مجموعة من الشقق في منطقة الفروانية، يستغلها المتهمان في أعمال منافية للآداب وتشغيل العمالة بنظام اليومية.

وأوضحت الإدارة الى انه تم ضبط المتهمين الى جانب 41 عاملة من الجنسية الاثيوبية، ولدى التدقيق على بياناتهم تبين أن جميعهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى.

من جهة اخرى، تمكنت ادارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة من ضبط 28 مخالفا لقانون الاقامة في أحد المساكن بمنطقة المهبولة.

واعترف المتهمون بأنهم لا يعملون لدى كفلائهم وانهم يمارسون العمل بنظام اليومية، وتبين لدى التدقيق على بياناتهم أن جميعهم مخالفون لقانون الإقامة ومسجل بحقهم بلاغات تغيب ومطلوبون على ذمة قضايا أخرى.