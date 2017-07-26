١٢٠ مكتباً هندسياً أصبحت جاهزة للتعامل الالكتروني

محمد الدشيش

أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد فهد أن عملية مكننة التراخيص واصدارها إلكترونيا سيساهم في تسهيل الاجراءات على المكاتب وتسريع عملية اصدارها، لافتا الى ان الإدارة العامة للإطفاء أصدرت في العام الماضي 2016 نحو 20 ألف رخصة مشروع رغم محدودية عدد المهندسين الموظفين في فروع الإطفاء بالمحافظات الست.

جاء ذلك في ختام الدورة التدريبية الثالثة التي أقامتها الإدارة العامة للإطفاء بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية بمقر الاتحاد في جمعية المهندسين الكويتية.

ومن جانبه ذكر نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس مازن الصانع أن الدورة اليوم ضمت نحو 60 مكتبا ودارا استشارية هندسية بالإضافة الى 60 مكتبا تم تدريب مهندسيها في مقر الإدارة العامة للإطفاء في الدورتين السابقتين ليكون العدد الاجمالي نحو 120 مكتبا هندسيا باتت جاهزة للتعامل الإلكتروني وفقا لمتطلبات الإدارة العامة للإطفاء.



مشيرا الى أن الدورة تضمنت عروضا مرئية عن الشروط الخاصة بالإطفاء للمباني الاستثمارية حتى 15 دورا.