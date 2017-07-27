محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن وكيل نيابة العاصمة أمر بتصنيف قضية سقوط طالب من أحد الطوابق في بناية مكونة من 20 طابقا باعتبارها «قتل عمد» وتكليف المباحث الجنائية بالعمل وفق هذا التصنيف والبحث عن الجناة وإحالتهم الى النيابة.

وكان الشاب من مواليد 1993 قد عثرت الأجهزة الأمنية على جثته أسفل البناية ونشرت «الأنباء» الخبر يوم السبت الماضي، حيث تبين ان المتوفى طالب وأنه يقيم في السالمية وأنه لا مبرر لوجوده في البناية وهو ما يعني أنه ألقي به من أحد الطوابق ليلقى حتفه فور سقوطه.

ولفت المصدر إلى أن عدم وجود سوابق للمجني عليه يدعو الأجهزة الأمنية إلى مزيد من البحث للوقوف على حقيقة ما حدث.