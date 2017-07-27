أحمد خميس

أمر وكيل نيابة العاصمة بإحالة جثة وافدة هندية اربعينية الى الطب الشرعي وسط شكوك بأن الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية أو جريمة قتل، هذا ومن المقرر ان يحسم الطب الشرعي سبب الوفاة.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا بأن وافدة هندية تعمل خادمة لدى مواطن يقيم في إحدى مناطق محافظة العاصمة أخذت في الصراخ وان المبلغ أو كفيلها لا يعرف سبب ما تفعله، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ عدد من رجال الأمن والإسعاف وشوهدت الخادمة تصرخ ونقلت إلى المستشفى الأميري وتبين انها وصلت الى المستشفى وقلبها متوقف وباءت كل محاولات تنشيط القلب بالفشل.



ورصد الاطباء وجود جرح قطعي بالرأس ومن ثم تم ابلاغ اجهزة الداخلية ووكيل النائب العام بالجرح ليأمر بإحالة الجثة الى الطب الشرعي وتسجيل القضية وفاة نتيجة شبهة جنائية.

من جهة أخرى سجلت قضية وفاة طبيعية لوافدة فلبينية ابلغ كفيلها عن وفاتها داخل منزله بمنطقة الرميثية، وتبين ان وفاة الوافدة من مواليد 1977 طبيعية.